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Katar Hayır Kurumu Sudan'da göz hastanesi inşa ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 19:47 | Son Güncelleme

Katar Hayır Kurumu Sudan'da göz hastanesi inşa ediyor

DOHA (AA) - Katar Hayır Kurumu, Sudan'da 800 binden fazla kişiye hizmet verecek bir göz hastanesinin temelini attığını açıkladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın güneyindeki Beyaz Nil vilayetine bağlı Kosti kentinde Sudan'daki ulusal kalkınma stratejisine uygun bir şekilde 800 binden fazla kişiye hizmet verecek bir göz hastanesinin temelinin atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, hastane inşasının amacının halk sağlığı ile çevre sağlığını geliştirmek ve en çok ihtiyaç duyulan alanlara odaklanarak kurum ve yapıların inşası olduğu dile getirildi.

Ülkenin Güney Sudan sınırı bölgesinde bulunan Kosti kentinde, istatistiklere göre 100 binden fazla Güney Sudanlı mülteci bulunuyor ve bunların inşa edilecek hastaneden faydalanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
göz hastanesi Katar Katar Hayır Kurumu (Qatar Charity) Sudan

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