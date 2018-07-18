Katar Hayır Kurumu'ndan Sudan'daki 40 okula yardım

DOHA (AA) - Katar Hayır Kurumu, Sudan'ın Darfur vilayetindeki 40 okula, öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması amacıyla çeşitli yardımlar sağlanacağını açıkladı.

Katar Hayır Kurumu, Meerqat Polymers Şirketi ile Katar Kalkınma Fonu'nun finanse ettiği Darfur'un kalkınmasını amaçlayan Doha girişimi çerçevesinde bu projenin gerçekleştirilmesi için iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında 14 bin 400 öğrenci kapasiteli 40 okula gerekli mobilya, laboratuvar ve kütüphane sağlanmasının yanı sıra 8 sağlık merkezinin içi de döşenecek.

