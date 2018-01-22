Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz

RİYAD (AA) - Katar'a abluka uygulayan ülkelerin Dışişleri Bakanları Suudi Arabistan'da bir araya geldi.
Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır dışişleri bakanları, Riyad'da toplandı.
Toplantıda Körfez krizi konusunda fikir alış-verişi ve koordinasyonun ele alındığı, kriz konusundaki son gelişmeler ile bölgesel meselelerin masaya yatırıldığı ifade edildi.
Görüşmede, söz konusu ülkeler arasında ortak koordinasyon ve dayanışma ile Arap milli güvenliğini koruma vurgusu yapıldığı aktarıldı.
Ayrıca her türlü şekliyle terörle mücadele için gösterilen çabaların artırılması ve teröre destek verenlerle finanse edenlere karşı durulması vurgusu yapıldığı kaydedildi.
Haberde ayrıca dört ülkenin dışişleri bakanlarının toplantı sırasındaki fotoğrafı paylaşıldı.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
(AA)
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