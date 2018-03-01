Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz

Açıklamada, dört ülkenin, Katar'ın talebi üzerine OHCHR tarafından hazırlanan rapora karşı yapılan ortak açıklamanın komiserliğe teslim edildiği aktarıldı.

Katar ile 5 Haziran 2017'den bu yana devam eden krizin Kuveyt ara buluculuğunda bölgesel olarak çözülmesi gereken "küçük" bir sorun olduğu savunulan açıklamada, Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'in, söz konusu siyasi krizin sonlandırılması için Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah öncülüğünde yürütülen çabaları en doğru çözüm kanalı olarak gördüğü belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Katar ile ilişkilerini kesen 4 ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcileri, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğini (OHCHR) meşgul etmekle suçladıkları Katar'a cevap niteliğinde ortak yazılı açıklama yaptı.

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar'a yönelik "teröre destek verdiği yönündeki" suçlamayı yineleyerek, Doha ile olan krizi, Kuveyt ara buluculuğunda çözülmesi gereken "küçük" bir sorun olarak niteledi.

Katarlıların, "iyi komşuluk ilkelerine inanıp kendi muhitindeki ülkelerle olumlu ilişkiler kurmaya çalışma ya da uluslararası hukuku çiğneme" seçeneklerinden birini seçmesi gerektiği belirtilen açıklamada, dört ülkenin, Katar'ın radikal ideolojileri destekleme ve basın organları üzerindeki nefret söylemi ve şiddete teşvik konularındaki rolüne vurgu yapmak istediği ifade edildi.

- Katar'dan yeni açıklama

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar'ın Cenevre'deki BM Daimi Temsilci heyeti tarafından yapılan yeni açıklamada, abluka uygulayan ülkelerin Doha'ya yönelik "teröre destek" suçlamaları yalanlanarak, dört ülkenin bu konuda kanıt sunmaktan aciz olduğu aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, Katar ile 9 ay önce krizi başlatan ülkelerin, "hac farizasını yerine getirmek isteyenlere toplu ceza şeklinde dayattıkları uygulamaların gerekçeleri konusunda da başarısız kaldığı" savunuldu.

Açıklamada sözlerine yer verilen Katar'ın BM Daimi Temsilcilerinden Talal en-Nime, ülkesine yönelik abluka uygulayan ülkelerin Katar aleyhinde propaganda yapmakta ısrarcı olduğunu belirtti ve "Bunlar, terör konusunu kullanarak Katar'a yönelik hukuk dışı ve gayriinsani uygulamaları konusunda uluslararası toplumu yanıltmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Nime, Katar'ın terörle mücadeleye yönelik duruşunun net olduğunu ve bunun uluslararası arenada da bilindiğini kaydetti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.