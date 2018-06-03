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"Katar İran'a yönelik bir askeri müdahalenin parçası olmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 11:36 | Son Güncelleme

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed El Attiye: - "ABD ve İsrail'e, İran'la savaş çağrısı yapmak sizce akıllıca bir hareket mi? Eğer herhangi bir üçüncü taraf bölge ülkelerini veya bir bölge ülkesini İran'la savaşmaya kışkırtıyorsa, çok tehlikeli bir iş yapıyor demektir" - "Katar İran'a yönelik bir askeri müdahalenin parçası olmayacak. İran kapı komşumuz. Onunla savaşmak yerine diyaloğa çağırmalı, tüm dosyaları masaya koyup barışı nasıl tesis edeceğimizi konuşmalıyız"

SİNGAPUR (AA) - Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed El Attiye, ülkesinin İran'a yönelik olası bir askeri müdahalenin parçası olmayacağını belirtti.

Attiye, Singapur'da düzenlenen Asya Güvenlik Zirvesi olarak da adlandırılan "Şangri-La Diyaloğu" toplantısında basın mensuplarının bölgesel güvenliğe ilişikin sorularını yanıtladı.

Katarlı Bakan, bir gazetecinin İran'a yönelik olası bir askeri müdahalede Katar'ın hava saldırıları için üslerini açıp açmayacağına dair sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Katar, İran'a yönelik bir askeri müdahalenin parçası olmayacak. İran kapı komşumuz. Onunla savaşmak yerine diyaloğa çağırmalı, tüm dosyaları masaya koyup barışı nasıl tesis edeceğimizi konuşmalıyız. ABD ve İsrail'e, İran'la savaş çağrısı yapmak sizce akıllıca bir hareket mi? Eğer herhangi bir üçüncü taraf bölge ülkelerini veya bir bölge ülkesini İran'la savaşmaya kışkırtıyorsa, çok tehlikeli bir iş yapıyor demektir."

İran ile uluslararası güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmaya bağlı kalınması ve bu minvalde barışa yönelik müzakere çabalarının sürdürülmesi gerektiğini belirten Attiye, ABD'nin aklıselimle hareket edeceğine ve İran'la savaşa girmeyeceğine inandığını vurguladı.

Katar'daki El Üdeyid Hava Üssü'nde 10 bin ABD askeri konuşlu bulunuyor. Üs ABD'nin Irak ve Suriye'de DEAŞ'a karşı, Afganistan'da ise Taliban'a karşı yürüttüğü operasyonlarda kritik operasyonel işlev görüyor.

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ABD İRAN israil Katar Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed E Suudi Arabistan

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