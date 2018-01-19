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Katar NATO ile güvenlik anlaşması imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 02:39 | Son Güncelleme 2 saat önce

DOHA (AA) - Katar Savunma Bakanlığının, NATO ile güvenlik anlaşması imzaladığı bildirildi.

Bakanlığın anlaşmalardan sorumlu birimi Manevi Yönlendirme İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki genel merkezde NATO ile güvenlik anlaşması imzalandığı belirtildi.

Katar Silahlı Kuvvetleri Uluslararası Askeri İşbirliği Heyeti Başkanı Tarık Halid Abdeli ile NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in imza attığı anlaşmanın, diğer tüm bilgi paylaşımı ve korunmasını konu aldığı ifade edildi.

Tarafların 2004'te İstanbul'da yapılan zirve çerçevesinde işbirliğinin önemini vurguladığı ifade edildi.

Haziran 2004'te İstanbul'da gerçekleştirilen NATO zirvesinde, güvenlik alanlarında işbirliği vurgusu yapılmıştı.

(AA)

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