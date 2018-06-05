DOHA (AA) - Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, ülkesinin silahlanma kalitesi konusunda bölgedeki en önemli ülkelerden biri haline geldiğini belirterek, NATO'ya tam üye olmayı arzuladıklarını açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetlerinin resmi dergisi "Et-Talai"ye açıklamalarda bulunan Atiyye, şu an geçmiştekinden daha iyi durumda olduklarını ve ülkesinin silahlanma kalitesi konusunda bölgedeki en önemli ülkelerden biri haline geldiğini aktardı.

NATO ile iş birliği konusuna da değinerek ülkesinin NATO ile gerçek ve fiili iş birliğinin bulunduğunu ve her geçen gün de gelişmeye devam ettiğini belirten Atiyye, bu iş birliğinin Katar'ın, NATO'ya ait birliklerden birine ya da uzmanlık merkezlerinden birine ev sahipliği yapmasına yol açabileceğini dile getirdi.

Bu adımların, ülkesinin NATO'ya tam üyelik talebinde bulunmasıyla sonuçlanabileceği konusunda ise Atiyye, "Biz NATO dışında baş müttefikiz. NATO ortaklıkları gelişmesi durumunda tam üyeliği arzu ediyoruz. Bu konudaki görüşümüz açıktır." ifadesini kullandı.