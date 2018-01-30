Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Atıyye:

Katar ile Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizde ABD'nin oynayabileceği rolle ilgili de konuşan Atıyye, "Körfez krizini çözebilecek tek kişi ABD Başkanı Donald Trump'tır. Tek bir telefonla bu sorunu çözebilir." iddiasında bulundu.

Ülkesinin, El-Udeyd Üssü'nü genişletip daimi bir üs haline getirmeyi planladığını belirten Atıyye, "Katar'daki askeri yetkililer, ABD Savunma Bakanlığındaki mevkidaşlarıyla 2040 vizyonu çerçevesinde ikili askeri ilişkileri güçlendirmeyi planlıyor. Bu vizyon, Udeyd Üssü'nün mevcut hava kuvvetlerinin yanı sıra ABD'ye ait deniz gücünü de barındırmasını içeriyor." dedi.

"Beyaz Saray'ı tarafları diyalog masasına çağırması konusunda hep teşvik ettik. Zira Körfez bölgesinde yaşananlardan tek istifade eden terör örgütleridir. Körfez İşbirliği Konseyinin uyum içinde olması enerji akışı için önem arz ediyor. Dünyanın doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu biz karşılıyoruz."

Atıyye, bölgede vizyon eksikliği çekenler ve çocukça davranış sergileyenler olduğunu belirterek ismini vermediği bu makamların buna derhal son vermesi gerektiğini kaydetti.

- Katar'ın askeri alandaki alternatif arayışları

Atıyye, "ülkesinin Rus S-400füze savunma sistemi satın almak istediği" yönündeki haberlere ilişkin, "Savunma Bakanlığı böyle bir açıklama yapmadı. Bakanlık olarak tüm fırsatları değerlendiriyoruz. Belli bir sistemle ilgili etüt çalışmaları ülkenin ihtiyacı göz önüne alınarak yapılır." ifadesini kullandı..

Farklı füze sistemleriyle ilgili arayış içinde olmakta sakınca görmediğini dile getiren Atıyye, bunun, ABD'ye alternatif arayışı olmadığını, ABD kara ve hava kuvvetleriyle güçlü ilişkileri olduğunun altını çizdi.