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Katar, Suudi Arabistan'daki askeri tatbikata katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 21:28 | Son Güncelleme

Katar, Suudi Arabistan'daki askeri tatbikata katıldı

DOHA (AA) - Katar, Suudi Arabistan'da düzenlenen ve geçen pazartesi günü sona eren "1. Ortak Körfez Kalkanı"na katıldığını duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin'in Suudi mevkidaşının daveti üzerine 1. Ortak Körfez Kalkanı tatbikatının son günündeki kapanış törenine katıldığı" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca yaklaşık bir ay süren tatbikata Katar Silahlı Kuvvetleri'nden birliklerin de iştirak ettiği kaydedildi.

Daha önce yapılan açıklamalarda tatbikat içerisinde yer alan katılımcı ülkelere ilişkin bilgi verilmemişti.

Genelkurmay Başkanı Bin Şahin'in, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaklaşık bir yıl önce başlayan Körfez krizinden bu yana Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk üst düzey Katarlı yetkili olduğu belirtiliyor.

Türkiye'nin de katıldığı "1. Ortak Körfez Kalkanı"nın eğitim aşaması 21 Mart'ta başlamış, 1 Nisan'dan itibaren de fiili tatbikata geçilmişti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ülkenin doğusundaki Eş-Şarkiye bölgesinde gerçekleştirilen tatbikat, 16 Nisan'da düzenlenen törenle sona ermişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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