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Katar turizminde haziranda artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 22:01 | Son Güncelleme

Katar turizminde haziranda artış

DOHA (AA) - Katar'a, 2018'in haziran ayında gelen turist sayısının geçen senenin aynı ayına göre yüzde 24,7 arttığı belirtildi.

Planlama ve İstatistik Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, ülkeyi Haziran 2017'de yaklaşık 93 bin turistin ziyaret ettiği aktarılarak, bu senenin haziran ayında ise turist sayısının 116 bin 38'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7'lik artış yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan daha önceki açıklamada, 2018'in ilk beş ayında ülkeye gelen ziyaretçi sayısında geçen seneye oranla yüzde 39 düşüş yaşandığı ifade edilmişti.

Katar'ın 2023'e kadar yıllık 5 milyon 600 bin ziyaretçi çekmeyi hedeflediği belirtiliyor. Böylece Gayri Safi Yurt İçi Hasılasına (GSYİH) 2016'da 5,4 milyar dolar olan turizm katkısının, 2023'te 11,3 milyar dolara çıkmasının planladığı kaydediliyor.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında geçen yıl haziran ayında bir kriz patlak vermişti. Söz konusu kriz, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Katar

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