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Katar Ulusal Kütüphanesinin açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 21:17 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Katar Ulusal Kütüphanesinin açılış törenine katıldı

DOHA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Katar Ulusal Kütüphanesinin açılışına katıldı.

Bozdağ, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan ve yaklaşık 1 milyon 200 bin kitabın bulunduğu kütüphanenin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen yer aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ev sahipliğindeki törende açılışın ardından Bozdağ, kütüphaneyi gezdi.

Kütüphanenin açılış törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Katar Ulusal Kütüphanesi

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