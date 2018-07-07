Katar ve ABD'den ortak deniz tatbikatı

DOHA (AA) - Katar ve ABD deniz kuvvetlerinin, Katar karasularında ortak deniz tatbikatı yaptığı bildirildi.
Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Katar Deniz Kuvvetleri ile ABD Deniz Kuvvetlerinin ortak tatbikat yaptığı belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin verimliliğini artırma, deniz ve hava hedeflerinin izlenmesi ve iletişimi güçlendirme gibi çeşitli alanlarda yapılan tatbikat ile karşılıklı tecrübe aktarımının hedeflendiği vurgulandı.
Tatbikatın iki ülke arasındaki eğitim ve askeri iş birliği anlaşmalarına binaen düzenlendiği kaydedildi.
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