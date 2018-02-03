Katar ve İngiltere savunma bakanları telefonda görüştü

DOHA (AA) - Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye'nin, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Rehberlik İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ikilinin telefon görüşmesinde, askeri ve savunma alanlarında ilişkiler ile bunları geliştirme yolları ele alındı.

Görüşmede, Halid el-Attiye, mevkidaşı Williamson'u ocak ayı sonlarında Washington'da düzenlenen ilk ABD-Katar stratejik diyaloğunun sonuçları hakkında bilgilendirdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.