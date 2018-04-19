Katar ve İngiltere'den ortak deniz tatbikatı

DOHA (AA) - Katar ve İngiltere deniz kuvvetleri, Katar kara sularında ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün icra edilen deniz tatbikatına HMS Bangor İngiliz gemisinin de katıldığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın iki ülke arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde, terörle mücadele ile bölgede istikrar ve güvenliği koruma çabalarını desteklemek amacıyla yapıldığı aktarıldı.

Katar ve İngiltere arasında geçen yıl aralık ayında savunma alanında iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

İki ülkenin silahlı kuvvetleri geçen yıl farklı alanlarda 4 ortak askeri tatbikat yapmıştı.