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Katar ve Pakistan'dan deniz tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 01:02 | Son Güncelleme

Katar ve Pakistan, Katar kara sularında 3 gün süren deniz tatbikatı yaptı

DOHA (AA) - Katar ile Pakistan'ın, Katar kara sularında deniz tatbikatı yaptığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Deniz Aslanı-1" ismini taşıyan ve gaz ile petrol sahalarının korunması, korsanlık ve kaçakçılıkla mücadele eğitimlerini de içeren tatbikat 3 gün sürdü.

Katar Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Katar Deniz Kuvvetlerinin İtalyan ve Hindistan deniz kuvvetleriyle tatbikat yaptığını duyurmuştu.

Katar, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz üreticisi olarak kabul ediliyor ve yıllık üretimi 77 milyon tonu buluyor. Katar, geçen yıl temmuz ayında, 2024'e kadar üretimini yüzde 30 artırmayı hedeflediğini duyurmuştu.

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Katar Pakistan

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