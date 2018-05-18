"Katar ve Türkiye Kudüs meselesinin en önemli destekçilerinden"

DOHA (AA) - Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, ükesi ve Katar'ın, Filistin ve Kudüs meselelerini destekleyen en önemli ülkelerden olduğunu belirtti.

Özer, Katar'ın Eş-Şark gazetesine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerin ardından yaptığı çağrı üzerine bugün İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'na işaret ederek, Kudüs meselesi için ikinci kez toplanıldığına vurgu yaptı.

Gazze'de ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden onlarca sivilin öldürülmesi gibi işgal hükümetinin, Filistin halkı aleyhinde attığı adımlar ve İsrail'le mücadelede Türkiye'nin tutumunun güçlü ve net olduğunu kaydeden Özer, İsrail'in, Yahudilik temelinde dini bir devlet isteyen ırkçı bir hükümet olduğuna dikkati çekti.

"Ankara ve Doha, Kudüs ile Filistin meselesini destekleyen en önemli devletlerden." diyen Özer, bu özenin uzun yıllara dayandığını kaydetti.

Özer, ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ise "orman kanunlarına izin vermek" şeklinde değerlendirerek, yaşananın bir İsrail işgali olduğunu kaydetti.

Türkiye ile İsrail arasındaki son diplomatik tırmanışa dikkati çeken Özer, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail büyükelçini çağırarak, Gazze sınırında yaşanan olaylar nedeniyle İsrail'in protesto edildiğini ayrıca İsrail ordusunun Gazze sınırında silahsız sivillere karşı işlediği katliam nedeniyle bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağının bildirildiğini söyledi.

