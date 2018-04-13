HABER

Katar'a abluka uygulayan dört ülkeden Riyad'da istişare toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 00:45 | Son Güncelleme

29. Arap Birliği Zirvesi öncesi Riyad'da dört dışişleri bakanı, "İran'ın Arap ülkelerinin içişlerine müdahalesini" ve "Husiler'e balistik füze vermesini" kınadı

RİYAD (AA) - Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, Riyad'da istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, dört ülkenin bakanları arasında istişare toplantısı gerçekleştirildiği belirtilerek, Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri, Bahreynli mevkidaşı Halid bin Ahmed ile BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş'ın aynı masa etrafında bulunduğu fotoğrafları paylaşıldı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın da katıldığı toplantının ardından bakanlardan ortak yazılı açıklama yapıldı.

İran'ın Arap ülkeleriyle ilişkileri, Yemen'deki Husiler gibi konulara yoğunlaşılan açıklamada, "İran'ın Arap ülkelerinin içişlerine müdahalesi" ve Husilere Suudi Arabistan'a fırlatılan balistik füzeleri vermesinin" kınandığı belirtildi.

İran'ın Arap ülkelerinde mezhepsel ve etnik ateşi körüklemesinden endişe duyulduğu aktarılan açıklamada, İran müdahalelerinin, barışçıl yollarla bölgenin kriz ve sorunlarına çözüm getirilmesi için sarf edilen çabalar önünde engel teşkil ettiği vurgulandı.

Suudi Arabistan'a Yemen'den balistik füze fırlatılmaya devam edilmesinin, "milislerin silahlandırılmasından sakınılması gerektiği" yönündeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının açık ihlali anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, İran'ın yürüttüğü nükleer programın endişe verici olduğu ve konuyla ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri ve bazı Arap ülkeleri İran'ı, Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan'daki uzantıları vasıtasıyla istikrarı sarsmakla suçluyor.

Buluşmanın, Riyad'da gerçekleştirilen 29. Arap Birliği Zirvesi'nin dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısının ardından gerçekleştiği belirtiliyor.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan'da bir ilk dahaSuudi Arabistan'da bir ilk daha
Son dakika! Beyaz Saray: Suriye konusunda kesin bir karar verilmediSon dakika! Beyaz Saray: Suriye konusunda kesin bir karar verilmedi
'Türkiye artık dost değil rakip ve düşman''Türkiye artık dost değil rakip ve düşman'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abluka Bahreyn Katar mısır Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' açıklaması

Cuma namazı saat kaçta? İşte 13 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 13 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula|MPİ Süper Loto sonuçları öğren (12 Nisan Süper Loto sonuçları)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula|MPİ Süper Loto sonuçları öğren (12 Nisan Süper Loto sonuçları)

Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)

Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)

Taksicilerin lideri İrfan Öztürk'ten çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir

Taksicilerin lideri İrfan Öztürk'ten çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.