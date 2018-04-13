Katar'a abluka uygulayan dört ülkeden Riyad'da istişare toplantısı

İran'ın Arap ülkelerinde mezhepsel ve etnik ateşi körüklemesinden endişe duyulduğu aktarılan açıklamada, İran müdahalelerinin, barışçıl yollarla bölgenin kriz ve sorunlarına çözüm getirilmesi için sarf edilen çabalar önünde engel teşkil ettiği vurgulandı.

İran'ın Arap ülkeleriyle ilişkileri, Yemen'deki Husiler gibi konulara yoğunlaşılan açıklamada, "İran'ın Arap ülkelerinin içişlerine müdahalesi" ve Husilere Suudi Arabistan'a fırlatılan balistik füzeleri vermesinin" kınandığı belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, dört ülkenin bakanları arasında istişare toplantısı gerçekleştirildiği belirtilerek, Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri, Bahreynli mevkidaşı Halid bin Ahmed ile BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş'ın aynı masa etrafında bulunduğu fotoğrafları paylaşıldı.

Suudi Arabistan'a Yemen'den balistik füze fırlatılmaya devam edilmesinin, "milislerin silahlandırılmasından sakınılması gerektiği" yönündeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının açık ihlali anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, İran'ın yürüttüğü nükleer programın endişe verici olduğu ve konuyla ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri ve bazı Arap ülkeleri İran'ı, Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan'daki uzantıları vasıtasıyla istikrarı sarsmakla suçluyor.

Buluşmanın, Riyad'da gerçekleştirilen 29. Arap Birliği Zirvesi'nin dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısının ardından gerçekleştiği belirtiliyor.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.