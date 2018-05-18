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Katar'a abluka uygulayan ülkelerin liderleri Mısır'da bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 09:36 | Son Güncelleme

Katar'a abluka uygulayan ülkelerin liderleri Mısır'da bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Katar'a abluka uygulayan ülkelerin liderleri, birkaç gün önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde Kahire'de bir araya geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen dostluk görüşmesi devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ofis Müdürü Asakir'in Twitter hesabında yayınladığı fotoğrafta, Bin Selman'ın ellerini Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin omzuna koyduğu ve yanlarında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid görülüyor.

Katar'a abluka uygulayan ülkelerden de görüşmeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Asakir de görüşmenin ne zaman ve nerede gerçekleştiğine dair bilgi vermedi.

Görüşmede Katar konusunun ele alınıp alınmadığı konusunda henüz bir bilgi yok ancak genelde söz konusu ülkelerin ikili görüşmelerinde Körfez kriziyle ilgili açıklamalarda bulunuluyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt de her iki tarafı birbirine yakınlaştırmak için ara buluculuk çabası harcasa da şimdiye kadar bu konuda bir gelişme olmadı.

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