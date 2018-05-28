Katarakt hastaları gün ışığına kavuşacak

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Memur-Sen İstanbul İl Başkanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ortaklığıyla katarakt hastalarının gün ışığına kavuşturulması hedefiyle kampanya başlatıldı. "Siz Görürseniz Onlar da Görecek" sloganıyla 2007 yılında Afrika'da başlatılan katarakt tedavisi çalışmaları, bu sene "Güzellikleri Görme Zamanı" sloganıyla dünyaya açılıyor. AID'ın genel merkezinde düzenlenen kampanyanın tanıtım toplantısında, tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan ve dünya genelinde yaşlılığın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülen katarakt rahatsızlığı nedeniyle görme yetisini yitiren insanlara ışık olmak için protokol imzalandı. Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Durali Baki, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de insanların göz hastanelerine ve doktorlarına gittiği zaman yarım saat süren bir işlem sonucunda dünyalarının aydınlandığını vurgulayarak, "Bu imkanlara sahip olmayan insanların yıllardan beri süren karanlık bir dünyada yaşamlarını idame ettirmesi, insanlığımızı unuttuğumuz ve 'Acaba biz yaşıyor muyuz? Biz mi körüz yoksa onlar mı kör?' diye kendimize sormalıyız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İHH ve AID aracılığıyla bölgeye gitme imkanı da bulduklarını ifade eden Baki, şunları kaydetti: "Bölgeye yaptığımız ziyarette insanlığımızdan utandık. Elbette artık eskisi gibi değil çünkü televizyon ekranında gördüğünüz zaman kanalı değiştirmiyorsanız, dünyadaki her şeyi aleni bir şekilde görüyorsunuz demektir. Ben orada bir annenin altı senedir görmediği çocuğunu, evladını görme haline şahit oldum. Keşke daha çok kalabilseydik ve Türkiye'de daha fazla çalışıp bir değil, iki kişinin daha dünyasını aydınlatabilseydik diye düşünüyorum. Dünyanın her yerinden insanla ilgilenme çabamızın bulunması gerekiyor. Bu anlamda Afrika'daki insanların gözünü açabilmek için bize bir teklif geldi. Biz de sendika olarak sağlıkçılara destek vermekle yükümlüyüz. İnşallah yanlarında olacağız." Baki, yapılan yardımlar nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldıklarına dikkati çekerek, "Bu yardımları İHH'ya değil, Afrika'daki yoksul ve dünyası karanlıkta olan, gözleri görmeyen insanlara yapıyoruz. Bu anlamda bazı insanların eleştirilerine maruz kalıyoruz ama Osmanlı Devleti'nin bu ülkelerde ne işi varsa, bizim de dünyanın her bucağında olan yoksul ve fakir kesimiyle ilgilenmenin gayret ve çabası içinde olmamız gerekiyor. İftarda evlerimize gittiğimiz zaman çeşit çeşit yemekleri yerken, oradaki insanların çocuklarına yulafı suyla karıştırıp, yedirmelerine şahit olduk. Bu nedenle buradayız ve kampanyaya destek veriyoruz, destek vermeye de davet ediyoruz." diye konuştu.