KatarBAE hava sahasındaki gerginlik

Hatır, sistematik şekilde yürütülen medya saldırısının, Katar'ın, "BAE'ye ait askeri kargo uçağının, 21 Aralık ve 3 Ocak'ta ulusal hava sahasını ihlal ettiğine dair Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyine şikâyet mektubu göndermesinin" ardından yaşandığına dikkati çekti.

Söz konusu iddianın, BAE'ye ait C-130 model askeri kargo uçağının Doha yerel saatine göre 03.10'da Katar hava sahasını ihlal etmesinden sonra ortaya atıldığını ifade eden Hatır, Katar devletinin, gerekli hukuki önlemleri alacağını aktardı.

Katar resmi haber ajansının Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır'ın açıklamasına dayandırdığı haberinde, "Katar savaş uçaklarının BAE'ye ait herhangi bir sivil uçağa tacizi söz konusu olmamıştır. BAE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ortaya atılan iddialarda doğruluk payı bulunmamaktadır." denildi.

DOHA (AA) - Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait herhangi bir sivil uçağın taciz edildiğine ilişkin iddiaları yalanlayarak, Abu Dabi'yi, hava sahasını üçüncü kez ihlal etmekle suçladı.

BAE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan ilk açıklamada, "Bahreyn seferini yapan sivil uçağın, havalandıktan bir süre sonra Katar savaş uçakları tarafından taciz edildiği" iddia edilmişti.

Katar tarafından yalanlanan ilk iddianın ardından, BAE'ye ait ikinci bir sivil uçağın yine taciz edildiği öne sürülmüştü.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

(AA)