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KatarBAE hava sahasındaki gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 01:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

- BAE, Katar askeri uçaklarının Manama'ya doğru giden BAE'ye ait iki uçağı taciz ettiğinin Bahreyn radarları tarafından belirlendiğini öne sürdü

MANAMA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn radarlarının, rotası başkent Manama'ya doğru olan iki sivil BAE uçağının Katar askeri uçakları tarafından taciz edildiğini belirlediğini iddia etti.

BAE haber ajansı WAM'ın, Sivil Havacılık Genel Müdürü Seyf es-Suveydi'nin açıklamalarına dayandırdığı haberde, "Bahreyn radarları, Katar askeri uçaklarının BAE'ye ait sivil uçakları taciz ettiğini tespit etmiştir. Masum insanların hayatını tehlikeye atan bu taciz, uçaktaki mürettebat ve yolcular tarafından da görülmüştür." ifadesine yer verildi.

Uçaklarda farklı uyruklardan 277 yolcu bulunduğu kaydedilen açıklamada, tacizin Uluslararası Manama Havaalanı'na inişe az bir zaman kala gerçekleştiği, uçakların tüm uçuş izinlerinin alındığı ve bunun Katar tarafından da bilindiği ileri sürüldü.

BAE'nin iddialarıyla ilgili Bahreyn tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Katar ise daha önce yaptığı açıklamada, BAE'ye ait herhangi bir sivil uçağın taciz edildiğine ilişkin iddiaları yalanlamıştı.

(AA)

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