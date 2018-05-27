DOHA (AA) - Katar'ın ülkedeki tüm satış noktalarındaki çalışanlara, Katar'ı boykot eden ülkelerin ürünlerini raflardan kaldırması çağrısı yapıldığı bildirildi.
El-Arab gazetesinin haberine göre, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, ülkedeki tüm satış noktalarındaki çalışanlara, bugünden itibaren Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'den ithal edilen tüm ürünleri raflardan kaldırmaları çağrısında bulundu.
Bakanlığın Tüketici İşlerine bağlı İdari Birimler müfettişlerinden de ürünlerin raflardan kaldırılmasıyla ilgili süreci yakından takip etmeleri istendi.
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