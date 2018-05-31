DOHA (AA) - Katar'da, ramazan ayına mahsus geleneksel "Garangau" kutlamasında çocuklara hediye ve şekerlemeler dağıtıldı.
Körfez ülkelerinde yaygın olan ramazan ayının 15'inci gecesinde düzenlenen Garangau kutlamasında, Katar'daki çocuklar da geleneksel kıyafetlerini giyerek, sokaklarda ezgiler söyledi.
Çocukların ramazan ayının yarısını tamamlamaları sebebiyle ödüllendirilmeleri amacıyla düzenlenen kutlamalarda, ellerinde çantalarla evlerin kapısını çalan çocuklara çeşitli hediyeler, çikolata, şekerleme ya da tatlı ikram edildi.
Ramazan ayındaki "Çocuk Bayramı" olarak da bilinen kutlamalara, özel ve devlete bağlı bazı kurum ve kuruluşlar da katıldı.
Garangau ayrıca sosyal paylaşım sitelerinde de yoğun şekilde kutlandı, Doha'da bu geceye özel düzenlenen faaliyetlere ait fotoğraf ve görüntüler paylaşıldı.
Katar'ın yanı sıra diğer Körfez ülkeleri de Garangau'yu kutluyor. "Çocuk Bayramı"nın ismi, lehçeler nedeniyle bazı ülkelerde farklı şekillerde telaffuz ediliyor.
Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!
Dünya şokta! İsrail, Endonezyalıların ülkeye girmesini yasakladı
Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!
Fransa: ABD gümrük tarifeleri ile saldırır ise Avrupa yanıt verir
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum