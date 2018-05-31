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Katar'da çocuk bayramı "Garangau" kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 04:15 | Son Güncelleme

Katar'da çocuk bayramı "Garangau" kutlandı

DOHA (AA) - Katar'da, ramazan ayına mahsus geleneksel "Garangau" kutlamasında çocuklara hediye ve şekerlemeler dağıtıldı.

Körfez ülkelerinde yaygın olan ramazan ayının 15'inci gecesinde düzenlenen Garangau kutlamasında, Katar'daki çocuklar da geleneksel kıyafetlerini giyerek, sokaklarda ezgiler söyledi.

Çocukların ramazan ayının yarısını tamamlamaları sebebiyle ödüllendirilmeleri amacıyla düzenlenen kutlamalarda, ellerinde çantalarla evlerin kapısını çalan çocuklara çeşitli hediyeler, çikolata, şekerleme ya da tatlı ikram edildi.

Ramazan ayındaki "Çocuk Bayramı" olarak da bilinen kutlamalara, özel ve devlete bağlı bazı kurum ve kuruluşlar da katıldı.

Garangau ayrıca sosyal paylaşım sitelerinde de yoğun şekilde kutlandı, Doha'da bu geceye özel düzenlenen faaliyetlere ait fotoğraf ve görüntüler paylaşıldı.

Katar'ın yanı sıra diğer Körfez ülkeleri de Garangau'yu kutluyor. "Çocuk Bayramı"nın ismi, lehçeler nedeniyle bazı ülkelerde farklı şekillerde telaffuz ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
bayram Çocuk garangau Katar Ramazan

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