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Katar'da Dera ile dayanışma gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 04:15 | Son Güncelleme

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırdığı Dera ilindeki sivillerle dayanışma için Katar'da eylem yapıldı

DOHA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, 20 Haziran'dan bu yana saldırı düzenlediği Dera ilindeki sivillerle dayanışma için Katar'da gösteri düzenlendi.

Başkent Doha'da "Dera, devrimin beşiği, işgalcilerin mezarı" adı altında düzenlenen gösteride, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, kente düzenlediği saldırılar prottesto edildi.

Aralarında Suriyelilerin de olduğu çok sayıda kişinin katıldığı eylemde uluslararası toplumdan, göç ettirilen Dera sakinlerine destek vermesi istendi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunun (SMDK) Katar'daki Doha Büyükelçisi Nizar el-Hiraki, gösteride yaptığı konuşmada, "Suriye halkının özlem duyduğu özgürlük ve onur için canlarını feda edenlere sesimizi duyurmak için buradayız." dedi.

Esed rejiminin gölgesinde Suriye halkının onlarca yıldır özgürlüğü tadamadığını ifade eden Hiraki, Arap dünyasını, en ağır suçlara ve katliamlara maruz kalan Suriye halkına destek olmaya çağırdı.

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

Dera'daki operasyonda, rejim ve destekçileri 317 kilometrekarelik bir alanda ilerleyerek bazı sivil yerleşimleri ele geçirmişti.

Rejimin başlattığı askeri operasyonda 20 Haziran'dan bu yana çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dera gösteri Katar

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