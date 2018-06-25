Katar'da Erdoğan'ın seçim zaferi tatlı dağıtılarak kutlandı

DOHA (AA) - Katar'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamak için tatlı dağıtıldı.

Başkent Doha'nın turistik mekanlarından "Vakıf Çarşısı"nda bir Katarlı, Erdoğan'ın başarısını kutlamak amacıyla tatlı dağıttı.

Çarşıya gelen Türkler de ellerindeki Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesimleriyle slogan attı.

AA muhabirine konuşan Katarlı Said el-Ahmed, seçim başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiklerini, bu başarının hem Türk halkının hem İslam dünyasının başarısı olduğunu söyledi. Ahmed, Türkiye'nin başarısının Katar'ın başarısı olduğunu aktardı.

Katar'da yaşayan Türk vatandaşlarından Dummar Bingöl ise 24 Haziran'ın kendileri için çok önemli bir gün olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısının sadece Türkiye değil, tüm İslam alemi, Filistin, Katar ve diğer Arap ülkeleri için önemli olduğunu ifade etti. Bingöl, kendilerini yanıltmadığı için Türk halkına teşekkür etti.

