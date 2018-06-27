HABER

Katar'da Erdoğan'ın seçim zaferini kutlama etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 23:52 | Son Güncelleme

Katar'da Erdoğan'ın seçim zaferini kutlama etkinliği

DOHA (AA) - Katar'ın başkenti Doha'da, Katar'da ikamet eden Suriyeli eşraflardan Fehd Hamed el-Azab el-Meşhedani tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutlama etkinliği düzenlendi.

Başkent Doha'daki bir otelde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Doha'daki Türk Okulu yetkilileri, eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Muaz el-Hatib, Suriyeli muhaliflerin yönetimindeki Doha Büyükelçiliği temsilcileri ve onlarca Suriyeli katıldı.

Etkinlikte, Suriyelilerden oluşan bir ilahi grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi anlatan bazı şiir ve kasideleri seslendirdi.

Etkinlikte konuşma yapan Büyükelçi Özer, Doha'daki Suriyelilere teşekkür ederek, etkinliğin, iki halk arasındaki derin ilişkileri ortaya koyduğunu belirtti.

Özer, Türkiye'nin Suriyeli kardeşlerini ağırlamasının onlar için Ensar'ın Muhacirlere yaptığı gibi bir yardım olduğunu ifade etti.

Suriyeliler adına konuşma yapan Meşhedani de "Genelde İslam ümmetini, özelde ise Türkiye devletini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Bu zaferi biz, bölge halkının ve İslam ümmetinin zaferi olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Meşhedani, Türkiye hükümetine ve halkına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha fazla ilerleme ve refah temennisinde bulundu.

PARTNERAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyorAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyor
GÜNCELLEME - Tekirdağ'da sağanak ve dolu yağışıGÜNCELLEME - Tekirdağ'da sağanak ve dolu yağışı
İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu (2)İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erdoğan'ın seçim zaferini kutlama Katar'daki suriyeliler

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!

Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

Meteorolojiden son dakika İstanbul uyarısı! Çok kuvvetli gelecek...

Meteorolojiden son dakika İstanbul uyarısı! Çok kuvvetli gelecek...

Şans Topu sonuçları 27 Haziran 2018: Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgulama!

Şans Topu sonuçları 27 Haziran 2018: Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgulama!

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala hakkında karar verildi!

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala hakkında karar verildi!

Natamisin nedir? Natamisin zararları nelerdir?

Natamisin nedir? Natamisin zararları nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.