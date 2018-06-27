Katar'da Erdoğan'ın seçim zaferini kutlama etkinliği

DOHA (AA) - Katar'ın başkenti Doha'da, Katar'da ikamet eden Suriyeli eşraflardan Fehd Hamed el-Azab el-Meşhedani tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutlama etkinliği düzenlendi.

Başkent Doha'daki bir otelde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Doha'daki Türk Okulu yetkilileri, eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Muaz el-Hatib, Suriyeli muhaliflerin yönetimindeki Doha Büyükelçiliği temsilcileri ve onlarca Suriyeli katıldı.

Etkinlikte, Suriyelilerden oluşan bir ilahi grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi anlatan bazı şiir ve kasideleri seslendirdi.

Etkinlikte konuşma yapan Büyükelçi Özer, Doha'daki Suriyelilere teşekkür ederek, etkinliğin, iki halk arasındaki derin ilişkileri ortaya koyduğunu belirtti.

Özer, Türkiye'nin Suriyeli kardeşlerini ağırlamasının onlar için Ensar'ın Muhacirlere yaptığı gibi bir yardım olduğunu ifade etti.

Suriyeliler adına konuşma yapan Meşhedani de "Genelde İslam ümmetini, özelde ise Türkiye devletini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Bu zaferi biz, bölge halkının ve İslam ümmetinin zaferi olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Meşhedani, Türkiye hükümetine ve halkına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha fazla ilerleme ve refah temennisinde bulundu.

