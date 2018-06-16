Katar'da oy verme işlemine medya ilgisi

DOHA (AA) - Katar'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için medyanın yoğun ilgisi altında oy vermeye başladı.

Doha'daki Türk Büyükelçiliğinde 09.00'da başlayan oy verme işlemine ilk saatlerden itibaren yoğun katılım olduğu görüldü.

Başta Al Jazeera televizyon kanalı olmak üzere çok sayıda medya kuruluşu oy verme işlemini takip etti.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Katar'da 3 bin kayıtlı seçmen olduğunu söyledi.

Vatandaşların rahat bir şekilde oy kullanabilmesi için her türlü kolaylığın sağlandığını ifade eden Özer, sabah saatlerinden itibaren seçmenlerin yoğun katılımının demokrasi bilinci ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde gerçekleşen oy verme işleminin yarın 21.00'de sona ermesi bekleniyor.

