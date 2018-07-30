"Katar'da Türk askerinin generali vurduğu" iddiası

"Katar'da bir generalin ülkede görevli bir Türk subayı tarafından vurulduğu"na yönelik iddianın tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi.

Bazı internet siteleri ve sosyal paylaşım hesaplarında, "Katar'da Türk subayının Katarlı bir generali başına ateş ederek öldürdüğü" iddiası yer aldı.

Askeri kaynaklar, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

