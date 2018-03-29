Katar'da TYDTA ofisi açıldı

DOHA (AA) - Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA), Katar'ın başkenti Doha'da ofis açtı.

Ofis açılış törenine TYDTA Başkanı Arda Ermut, Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Fikret Özer ile iş adamları, Katar bankaları ve yatırım şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Özer, Türkiye'nin Katar'ın yatırımları ve ticari faaliyetleri için verimli bir ülke olduğunu söyledi.

Özer, Doha'da ofis açılmasının, Katarlı iş adamlarını Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik edeceğini sözlerine ekledi.

Ermut ise TYDTA ofisinin, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Katarlı iş adamlarına özellikle doğrudan yabancı yatırımlarıyla ilgili en son düzenlemeler ve yasalar ile iş kurma yolları konusunda danışmanlık hizmeti vereceğini ifade etti.