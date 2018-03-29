HABER

Katar'da TYDTA ofisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 05:21 | Son Güncelleme

Katar'da TYDTA ofisi açıldı

DOHA (AA) - Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA), Katar'ın başkenti Doha'da ofis açtı.

Ofis açılış törenine TYDTA Başkanı Arda Ermut, Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Fikret Özer ile iş adamları, Katar bankaları ve yatırım şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Özer, Türkiye'nin Katar'ın yatırımları ve ticari faaliyetleri için verimli bir ülke olduğunu söyledi.

Özer, Doha'da ofis açılmasının, Katarlı iş adamlarını Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik edeceğini sözlerine ekledi.

Ermut ise TYDTA ofisinin, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Katarlı iş adamlarına özellikle doğrudan yabancı yatırımlarıyla ilgili en son düzenlemeler ve yasalar ile iş kurma yolları konusunda danışmanlık hizmeti vereceğini ifade etti.

Art arda depremler! Okullar tatil edildiArt arda depremler! Okullar tatil edildi
Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldiYaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doha tika Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: Terazi burcunda dolunayın etkileri! (29 Mart Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları)

Günlük burç yorumları: Terazi burcunda dolunayın etkileri! (29 Mart Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları)

Amasya'da korkutan deprem!

Amasya'da korkutan deprem!

Yakalanan YPG'li teröristler her şeyi itiraf etti

Yakalanan YPG'li teröristler her şeyi itiraf etti

5 bin kişiyi 'kredi vaadiyle' kandırıp 1.8 milyon TL'lik vurgun yaptılar

5 bin kişiyi 'kredi vaadiyle' kandırıp 1.8 milyon TL'lik vurgun yaptılar

Teröristler sözde yargılamalarla insanları cezalandırdı

Teröristler sözde yargılamalarla insanları cezalandırdı

Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan kimyasal hadım ve iyi hal indirimi açıklaması

Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan kimyasal hadım ve iyi hal indirimi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.