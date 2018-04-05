Katar'da zorunlu askerlik süresi uzatıldı

DOHA (AA) - Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, zorunlu askerlik süresini 1 yıla çıkaran ve kadınların da gönüllü askerlik yapmasına imkan tanıyan kararnameyi imzaladı.
Katar haber ajansı QNA'ya göre, yeni kararnameyle 18-35 yaşlarındaki erkeklerin ve üniversite mezunlarının zorunlu askerlik süresi 1 yıla çıkarıldı.
Kararname, 18 yaşına giren kadınların da gönüllü olmaları durumunda askerlik yapmasına olanak tanıyor.
Yeni kararnameyle askerlik görevinden kaçanların 1 ay ila 1 yıl hapis veya 13 bin 700 dolar ila 82 bin 400 dolar arasında değişen para cezasına çarptırılması öngörülüyor.
Katar'da zorunlu askerlik uygulaması Mart 2014'te çıkarılan yasayla yürürlüğe girmişti. Eski yasaya göre 18-35 yaşlarındaki üniversite mezunu erkekler 3 ay, üniversite mezunu olmayanlar 4 ay zorunlu askerlik yapıyordu.
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