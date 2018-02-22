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Katar'daki "13. Doha Dinlerarası Diyalog Konferansı" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 00:05 | Son Güncelleme

Konferansın kapanış bildirgesinde insan hakları ihlallerini sona erdirmek için dini değerlere daha çok rol verilmesi çağrısı yapıldı

DOHA (AA) - Katar'da "Dinler ve insan hakları" temasıyla düzenlenen "13. Doha Dinlerarası Diyalog Konferansı"nda insan hakları ihlallerini sona erdirmek için dini değerlere daha çok rol verilmesi çağrısında bulunuldu.

Başkent Doha'da bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen konferansın kapanış bildirgesi yayımlandı.

Semavi dinler ve tüm yasalarda ana önem merkezinin insan olduğu belirtilen bildirgede, din, uyruk ve renk ayrımı yapılmaksızın böyle bir varlığa yönelik ihlallerin engellenmesinin elzemliğine vurgu yapıldı.

"İnsan haklarını korumayla ilgili uluslararası kanunları güçlendirmek için semavi dinlerin değerlerine daha çok rol verilmesi gerekiyor. Devlet, fert ya da grup, faili kim olursa olsun, insan hakları ihlallerinin durdurulması gerekiyor." denilen bildirgede, dini azınlıklar, mülteciler, insan ticareti, savaş kurbanları, etnik temizlik, fakirlik ve abluka gibi dünya istikrar ve güvenliğini tehdit eden ihlaller konusunda uluslararası toplumun acil çözümler bulması gerektiğine dikkat çekildi.

Bildirgede, uluslararası toplumdan ayrıca, çocuk, kadın, özel ihtiyaç sahipleri ile ailelere gerekli korumayı sağlaması talep edildi.

Konferans kapsamında Doha Uluslararası Dinlerarası Diyalog Merkezi ile Tacikistan İslam Araştırmaları Merkezi arasında mutabakat zaptı imzalandı.

İki merkezin, ilmi konferanslar, sempozyumlar ve eğitim seminerleri düzenleme, kitaplar ve akademik araştırmalar yayımlama, dinlerarası diyalog konularında kapasite geliştirme gibi alanlarda iş birliği yapması planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dinlerarası diyalog konferansı Doha Katar

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