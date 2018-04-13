Katar'dan Arap Birliği hazırlık toplantılarına düşük düzeyde katılım

DOHA (AA) - Katar yönetiminin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Hazırlık Toplantısı'na katılımı daimi temsilcilik düzeyinde kaldı.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Maliye Bakanı Ali Şerif el-Imadi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ABD ziyaretinde eşlik etmeleri nedeniyle 29. Arap Birliği Zirvesi'nin dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısına gelemedi.
Riyad'da dün yapılan hazırlık toplantılarında Katar'ı, Arap Birliği Daimi Temsilcisi Seyf bin Mukaddim Elbuayneyn temsil etti.
Katar'ın Arap Birliğinin liderler düzeyindeki zirvesinde katılımının ne olacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmış, Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.
ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman
ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!
Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den baş döndüren trafik
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum