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Katar'dan BM'ye şikayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 05:31 | Son Güncelleme

Katar, ulusal hava sahasını ihlal eden BAE'yi BM'ye şikayet etti

DOHA (AA) - Katar yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir askeri uçağın, 4 Mart'ta ülkesinin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulundu.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Şeyha Alya Ahmed bin Seyf Al Sani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BMGK mart ayı Dönem Başkanı ve Hollanda'nın BM Daimi Temsilcisi Karel van Oosterom'a gönderdiği mesajda, BAE'ye ait bir askeri kargo uçağının 4 Mart'ta ülkesinin hava sahasını ihlal ettiğini belirtti.

Söz konusu ihlalin, uluslararası kanunların açık şekilde çiğnenmesi anlamına geldiğine değinilen mesajda, BAE'nin Katar egemenlik sahasına yönelik ihlalleri ile gerilimi tırmandırma çalışmalarının bölge istikrarını tehlikeye attığı uyarısı yapıldı.

BM'nin, uluslararası barış ve güvenliği korumak ve BAE'nin ihlallerini durdurmak için gerekeni yapmaya çağrıldığı mesajda, Doha yönetiminin, söz konusu ihlallere karşı soğukkanlılığını koruduğu vurgulandı.

Katar daha önce de hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle BAE hakkında 4 kez BM'ye şikayette bulunmuştu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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