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Katar'dan Darfurlu gençlere toplu nikâh töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 14:29 | Son Güncelleme

Katar'dan Darfurlu gençlere toplu nikâh töreni

İSTANBUL (AA) - Katar Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle, Sudan'ın uzun yıllar iç savaş sıkıntısı çeken Güney Darfur eyaletinde 2 bin çifte toplu nikâh töreni düzenlendi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, Güney Darfur'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında gençlerin dünya evine girmesine aracı olunduğu belirtildi.

Katar ve Sudan'dan yetkililerin katıldığı törende konuşan Güney Darfur Valisi Adem el-Fekki, Doha yönetiminin bölgede ateşkes, güvenlik ve barışın sağlanması konusunda gayret gösteren önemli bir ortak olduğunu belirterek Katar'a teşekkür etti.

Katar Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında bölgede toplu düğün organizasyonlarına desteğin süreceği ve hedefin yakında 10 bin çifte ulaşmak olduğu kaydedildi.

Güney Darfur eyaletinde halk, uzun yıllar süren iç savaşın etkileri nedeniyle zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Sudan'ın batısındaki Darfur'da Adalet ve Eşitlik Hareketi, Sudan Kurtuluş Hareketi ve Sudan Halk Kurtuluş Ordusu'nun oluşturduğu Devrim Cephesi ile hükümet güçleri arasında, 2003'ten sonra çatışmalarda yaklaşık 500 bin kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda insan göçmen durumuna düştü.

Sudan ordusunun, 2017'nin nisan ayında Sudan Kurtuluş Hareketi'nin Merra Dağı'ndaki son kalesi Surunk bölgesini ele geçirmesinin ardından Darfur'daki isyanın sona erdiği açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Darfur Katar toplu nikah töreni

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