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Katar'dan "Duma için uluslararası soruşturma" talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 16:29 | Son Güncelleme

Katar'dan "Duma için uluslararası soruşturma" talebi

DOHA (AA) - Katar, Suriye rejiminin Doğu Guta'ya bağlı Duma ilçesine gerçekleştirdiği kimyasal silahlı saldırı nedeniyle "acil uluslararası soruşturma" başlatılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Beşşar Esed rejiminin Duma'da kimyasal silah kullanması şiddetle kınandı.

"İnsanlık vicdanını sarsan bu korkunç suçun oluşturduğu endişeden dolayı Katar devletinde derin bir şok yaşandığı" ifade edilen açıklamada, Suriye'deki savaş suçlularının uluslararası adalete teslim edilmesi talep edildi.

Böyle bir suç karşısında sessiz kalmanın insanlığın alnında kara bir leke oluşturacağı vurgulanan açıklamada, "Bu korkunç suçu işleyen ve karışanlardan hesap sorulmadan Suriye'de herhangi bir siyasi çözümün başarılı ve sürdürülebilir olması mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine dün akşam saatlerinde düzenlediği kimyasal silah saldırısında 40 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde, hali hazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.​

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Anahtar Kelimeler:
Duma'ya kimyasal saldırı Katar kınama uluslararası soruşturma

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