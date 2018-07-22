Katar'dan Gazzeli öğretmenlere iş imkânı

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Gazzeli öğretmenlerin ülkedeki okullarda istihdam edileceğini duyurdu.
Komite Başkanı Muhammed el-İmadi, yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı ile koordineli olarak alınan karara göre, Katar'daki okullarda birçok branşta Gazzeli öğretmenlerin istihdam edileceğini belirtti.
Gazzelilerin, işsizlik başta olmak üzere çeşitli alanlarda yaşadığı sorunlara işaret eden İmadi, Katar'ın Filistin halkına destek için böyle bir adım attığını kaydetti.
İmadi, Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tüm aşamaları geçen ve kabul olunan öğretmen adaylarının erişimini kolaylaştırmak için Katar'daki tüm bakanlıklar ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığına dikkati çekti.
İmadi, Katar'da istihdam edilmesi planlanan öğretmenlerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.
Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, İsrail'in 2014'teki son saldırılarının ardından bölgenin yeniden imarı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli yardım ve kalkınma projelerini hayata geçiriyor.
Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
YouTube'ta canlı yayın yapan 6 çocuk annesi Sarah Schmid milyonların gözü önünde doğum yaptı
MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var
İsrail 800 yardım gönüllüsünü tahliye etti
Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay
Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti
Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum