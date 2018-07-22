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Katar'dan Gazzeli öğretmenlere iş imkânı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 15:53 | Son Güncelleme

Katar'dan Gazzeli öğretmenlere iş imkânı

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Gazzeli öğretmenlerin ülkedeki okullarda istihdam edileceğini duyurdu.

Komite Başkanı Muhammed el-İmadi, yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı ile koordineli olarak alınan karara göre, Katar'daki okullarda birçok branşta Gazzeli öğretmenlerin istihdam edileceğini belirtti.

Gazzelilerin, işsizlik başta olmak üzere çeşitli alanlarda yaşadığı sorunlara işaret eden İmadi, Katar'ın Filistin halkına destek için böyle bir adım attığını kaydetti.

İmadi, Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tüm aşamaları geçen ve kabul olunan öğretmen adaylarının erişimini kolaylaştırmak için Katar'daki tüm bakanlıklar ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığına dikkati çekti.

İmadi, Katar'da istihdam edilmesi planlanan öğretmenlerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, İsrail'in 2014'teki son saldırılarının ardından bölgenin yeniden imarı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli yardım ve kalkınma projelerini hayata geçiriyor.

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Gazze Istihdam Katar Komitesi öğretmen

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