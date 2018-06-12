HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Katar'dan gelen turistler karanfillerle karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 15:57 | Son Güncelleme

Katar'dan, Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen turist kafilesini taşıyan uçak için pistte su takı oluşturuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Katarlı turist kafilesini taşıyan uçak için pistte su takı oluşturuldu, yolcular karanfillerle karşılandı.

Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan 111 yolcusuyla havalanan uçak, Milas-Bodrum Havalimanı'na inişinde, itfaiye ekiplerince oluşturulan su takının altından geçti. Uçaktan iner inmez karanfillerle karşılanan Türk, Asyalı ve Katarlı yolcuların sevinçleri dikkati çekti.

Katar Airways Grup İcra Kurulu Başkanı Akbar Al Baker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'a ilk uçuşu gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'ye gerçekleştirdikleri hizmetler için çok fazla talep aldıklarını ifade eden Baker, yolculara, tatil sezonu başlarken Bodrum'u ziyaret etme fırsatı sunacakları için heyecanlı olduklarını belirtti.

TAV Holding İşletmeler Direktörü Can Karamustafaoğlu da Bodrum'da özellikle yurt dışı direkt uçuşların artırılması için yerel yönetim ve STK'lerle işbirliği içinde tanıtım çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Karşılama törenine Milas Kaymakamı Eren Arslan ve diğer yetkililer katıldı. Törende açılış kurdelesi de kesildi.

Uçuş seferlerinin 28 Eylül'e kadar karşılıklı devam edeceği öğrenildi.

PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
Kameradaki sapık hala bulunamadıKameradaki sapık hala bulunamadı
Domuzlar Bodrum ilçe merkezini mesken tuttuDomuzlar Bodrum ilçe merkezini mesken tuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum Katar Milas Milas-Bodrum havalimanı Muğla turist yolcu

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya rekor ceza!

Ankara'da 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya rekor ceza!

Eşini öldüren iş adamı sınırda yakalandı! Kan donduran baldız detayı

Eşini öldüren iş adamı sınırda yakalandı! Kan donduran baldız detayı

Akılalmaz ölüm! Eşine sürpriz yapmak isterken canından oldu

Akılalmaz ölüm! Eşine sürpriz yapmak isterken canından oldu

“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!

“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye flaş çağrı

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye flaş çağrı

Sedat Peker'den af mesajı! Bu çağrıyı yaptı

Sedat Peker'den af mesajı! Bu çağrıyı yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.