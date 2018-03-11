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Katar'dan İsrail Parlamentosunda kabul edilen yasaya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 01:31 | Son Güncelleme

Katar, İsrail İçişleri Bakanı'na terör eylemlerine karışan veya İsrail devletinin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren kanun tasarısının İsrail Parlamentosunda kabul edilmesini kınadı

DOHA (AA) - Katar, İsrail İçişleri Bakanı'na terör eylemlerine karışan veya İsrail devletinin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren kanun tasarısının İsrail Parlamentosunda kabul edilmesini kınadı.

Eş-Şark gazetesi, Katar Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasını okurlarıyla paylaştı.

İsrail Meclisinin (Knesset) aldığı karara tepki gösterilen açıklamada, söz konusu adımın ahlak dışı olduğu, uluslararası kanunları ve Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerini gözardı ettiği belirtildi.

Uluslararası topluma, İsrail'in Filistin halkının haklarına yönelik saldırılarını durdurma konusunda sorumluluk taşıma çağrısı yapılan Bakanlık açıklamasında, "Bu saldırılar, iki devletli çözüm için sarf edilen uluslararası çabaların baltalanmasına yol açıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın Filistin halkına, başkenti Kudüs olan 1967 sınırlarında Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere tüm meşru haklarını geri alma ve geleceğini tayin etme konusunda tam destek verdiği de vurgulandı.

İsrail Meclisi, İçişleri Bakanı'na "terör örgütleri" olarak nitelediği gruplar ile bağlantısı olduğu tespit edilen Kudüslü Filistinlilerin oturum belgelerini iptal etme yetkisi veren yasa tasarısını onaylamıştı. Daha önce ilk oylaması yapılan söz konusu tasarı, Mecliste 2'nci ve 3'üncü kez oylanarak kanunlaştı.

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Anahtar Kelimeler:
israil Katar Kudüs

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