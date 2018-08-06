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Katar'dan Kanada-Suudi Arabistan gerginliğine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 23:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, KİK'in Suudi Arabistan-Kanada arasındaki diplomatik krize ilişkin açıklamasının, Katar'ın görüşünü ifade etmediğini belirtti

DOHA (AA) - Katar, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyani'nin Suudi Arabistan-Kanada arasındaki diplomatik krize ilişkin açıklamasının, Doha yönetiminin görüşünü yansıtmadığını ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığının bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı yazılı açıklamada, Zeyani'nin, Suudi Arabistan'ın Kanada'ya yönelik tedbirlerine verdiği tam desteğe ilişkin ifadelerine işaret edilerek, bunun Katar devletinin görüşünü ifade etmediği kaydedildi.

KİK Genel Sekreterinin açıklaması karşısında hayrete düşüldüğü aktarılan açıklamada, Katar ile Kanada arasında onlarca yıla dayalı sağlam bir ilişkinin olduğu vurgulandı.

Açıklamada, özellikle insan hakları ve ifade özgürlüğü ihlaliyle ilgili konularda devletlerin ve uluslararası örgütlerin görüşlerini ifade etme hakkının korunması gerektiğinin altı çizildi.

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Suudi Arabistan, bu sabah, Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve Kanada'yla tüm ticari ilişkileri dondurduğunu açıklamıştı.

Riyad yönetimi daha sonra Kanada'yla eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını durdurduğunu da duyurmuştu.

ABD menşeli yayın kuruluşu Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'ın 2006'dan bu yana Kanada şirketlerindeki yatırımları, yaklaşık 6 milyar dolara ulaşıyor.

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Arabistan Kanada Katar kik

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