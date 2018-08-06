Katar'dan Kanada-Suudi Arabistan gerginliğine ilişkin açıklama

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Açıklamada, özellikle insan hakları ve ifade özgürlüğü ihlaliyle ilgili konularda devletlerin ve uluslararası örgütlerin görüşlerini ifade etme hakkının korunması gerektiğinin altı çizildi.

KİK Genel Sekreterinin açıklaması karşısında hayrete düşüldüğü aktarılan açıklamada, Katar ile Kanada arasında onlarca yıla dayalı sağlam bir ilişkinin olduğu vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanlığının bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı yazılı açıklamada, Zeyani'nin, Suudi Arabistan'ın Kanada'ya yönelik tedbirlerine verdiği tam desteğe ilişkin ifadelerine işaret edilerek, bunun Katar devletinin görüşünü ifade etmediği kaydedildi.

Suudi Arabistan, bu sabah, Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve Kanada'yla tüm ticari ilişkileri dondurduğunu açıklamıştı.

Riyad yönetimi daha sonra Kanada'yla eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını durdurduğunu da duyurmuştu.

ABD menşeli yayın kuruluşu Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'ın 2006'dan bu yana Kanada şirketlerindeki yatırımları, yaklaşık 6 milyar dolara ulaşıyor.

