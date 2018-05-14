Katar'dan Mescid-i Aksa baskınına kınama

DOHA (AA) - Katar yönetimi, yüzlerce Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınayarak, Aksa'da oluşabilecek zarardan İsrail yönetimini sorumlu tuttu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 1600'den fazla Yahudinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği, bunun, Kudüs'ün işgal edildiği 1967'den bu yana Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği baskınlar içinde en yüksek katılımlısı olduğu belirtildi.

Kudüs'ün Müslümanlar için taşıdığı değere vurgu yapılan açıklamada, "İsrail makamlarının, işgalci bir güç olarak Aksa ve diğer kutsal mekanları korumadaki ihmalkarlığı, uluslararası hukuk ve sözleşmelerin getirdiği yükümlülüklerinin ihlali anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu baskınlar neticesinde Mescid-i Aksa'da oluşabilecek herhangi bir zarardan İsrail hükümetini sorumlu tutan Katar Dışişleri Bakanlığı, ibadet özgürlüğüne ya da Filistin topraklarındaki kutsal mekanlara yönelik ihlallerin, bölge ve dünya çapındaki yansımalarına karşı uyarıda bulundu.