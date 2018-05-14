Katar'dan Mescid-i Aksa baskınına kınama

DOHA (AA) - Katar yönetimi, yüzlerce Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınayarak, Aksa'da oluşabilecek zarardan İsrail yönetimini sorumlu tuttu.
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 1600'den fazla Yahudinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği, bunun, Kudüs'ün işgal edildiği 1967'den bu yana Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği baskınlar içinde en yüksek katılımlısı olduğu belirtildi.
Kudüs'ün Müslümanlar için taşıdığı değere vurgu yapılan açıklamada, "İsrail makamlarının, işgalci bir güç olarak Aksa ve diğer kutsal mekanları korumadaki ihmalkarlığı, uluslararası hukuk ve sözleşmelerin getirdiği yükümlülüklerinin ihlali anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.
Söz konusu baskınlar neticesinde Mescid-i Aksa'da oluşabilecek herhangi bir zarardan İsrail hükümetini sorumlu tutan Katar Dışişleri Bakanlığı, ibadet özgürlüğüne ya da Filistin topraklarındaki kutsal mekanlara yönelik ihlallerin, bölge ve dünya çapındaki yansımalarına karşı uyarıda bulundu.
Açıklamada, uluslararası toplum, Aksa ve Filistin'deki kutsal mekanların korunması konusunda, hukuki ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmeye çağrıldı.
ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması arifesinde dün, İsrail polisinin koruması altındaki yüzlerce Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi.
ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışı
İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı
Şanlıurfa'daki faciada yürek burkan detay
Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu
Yunanistan'da iltica hakkı alan darbeci Ahmet Güzel serbest bırakıldı
Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi
Muharrem İnce'nin Manisa mitinginde anne sürprizi
Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum