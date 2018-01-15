HABER

Katar'dan Suriye'ye tıbbi malzeme yardımı anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 23:27 | Son Güncelleme 5 saat önce

DOHA (AA) - Katar Hayır Kurumu, Suriye'de çatışmalardan zarar gören halkın ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacını karşılamak üzere ilaç firması Qatar Pharma şirketi ile 1 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Qatar Pharma ile imzalanan 1 milyon dolarlık anlaşma kapsamında şirketin ilaç ve tıbbi malzemeleri hazırlayacağı, ithal edeceği ve bunların kurum aracılığıyla Suriye'nin kuzey kesimlerindeki hastane ve sağlık merkezlerine dağıtılacağı ifade edildi.

Anlaşmanın Suriye'deki krizden zarar gören insanların yardım çağrılarına cevap vermek, temel gereksinimleri karşılamak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Katar Hayır Kurumu Yürütme Başkanı Yusuf bin Ahmed el-Kevari de aynı açıklamada, anlaşmanın Suriye'deki çatışmalardan zarar gören insanların sıkıntılarını azaltma amacı taşıdığını belirtti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Başakşehir'de Burak Yılmaz bombası!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dilek Özçelik'in babasından sitem: Şimdiye kadar neredeydiler

Dilek Özçelik'in babasından sitem: Şimdiye kadar neredeydiler

Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!

Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!

Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor

Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Mafya babasının oğlu gözaltına alındı!

Mafya babasının oğlu gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.