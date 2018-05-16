Katar'dan UNRWA'ya 50 milyon dolar bağış

DOHA (AA) - Katar, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) 50 milyon dolar bağış yaptı.
Katar Kalkınma Fonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu desteğin Filistinli mültecilerin eğitim hizmetinde kullanılmasının amaçlandığı belirtildi.
Bağış protokolü Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed bin Muhammed el-Merihi tarafından imzalandı.
UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl yaptığı basın açıklamasında, bu bağışın UNRWA'ya finans desteğiyle sınırlı olmadığını, diğer ülkeleri de büyük bir insani felaket yaşanmasını engellemek için yükümlülüklerini yerine getirme konusunda teşvik edeceğini vurguladı.
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