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Katar'dan Ürdün'e mali destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 19:50 | Son Güncelleme

Katar son günlerde gelir vergisi tasarısı ve zamlar nedeniyle protestoların patlak verdiği Ürdün'e 500 milyon dolarlık yatırım ve altyapı desteği sundu

DOHA (AA) - Katar'ın Ürdün'e 500 milyon doları bulan yatırım ve altyapı desteğinin yanı sıra 10 bin Ürdünlü gence Doha'da iş imkanı sağlayacağı bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bugün Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi'yi Amman'da kabul ettiği belirtildi.

Al Sani'nin Kral Abdullah'a Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'den sözlü bir mesaj ilettiği kaydedildi.

Görüşmede, Ürdün'e içinden geçtiği zor günlerde 500 milyon doları bulan yatırım ve altyapı desteği sağlanacağı, ayrıca Ürdünlü 10 bin gencin de Katar'da istihdam edileceği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Ürdün'ün içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yollarını aramak için 11 Haziran'da Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) üst düzey yöneticilerin katılımıyla Mekke'de düzenlenen zirvede Ürdün'e 2,5 milyar dolarlık ekonomik yardım yapılması kararlaştırılmıştı.

Ürdün yıl başından bu yana büyük bir zam furyasıyla karşı karşıya kaldı. Hani el-Mulki hükümetinin ekonomi politikaları sorunlara yol açmış, temel ihtiyaç maddeleri ve hizmet sektöründe yaşanan zamlar, yerel piyasadaki en popüler gıda maddesi ekmeğe kadar uzanmıştı. Yüksek oranlı fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekerken, son olarak tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Ürdün Başbakanı Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi sonucu istifa etmiş, Kral Abdullah ise ertesi gün Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Katar mali destek Ürdün

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