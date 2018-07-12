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Katar'dan Ürdün'e mali destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 17:14 | Son Güncelleme

Katar, 10 bin Ürdünlü gence sağlamayı taahhüt ettiği istihdamın detaylarını konuşmak üzere Ürdün Çalışma Bakanı'nı Doha'ya davet etti

AMMAN (AA) - Ürdün hükümeti, Katar'ın Ürdünlü gençlere sağlamayı taahhüt ettiği istihdamın detaylarını konuşmak üzere Doha'dan davet aldıklarını bildirdi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Ürdün Çalışma Bakanı Semir Murad, Katar'ın Amman Maslahatgüzarı Abdülaziz es-Sade ile Katar Konsolosu Nasır Mübarek Al Henzab'ı makamında kabul etti.

Görüşmede Katar yönetimin daha önce taahhüt ettiği üzere 10 bin Ürdünlü gence iş imkanı sağlama konusunun detaylarını konuşmak üzere Bakan Murad başkent Doha'ya davet edildi.

Doya yönetimi, geçen ay Ürdün'e içinden geçtiği ekonomik durumdan dolayı 500 milyon doları bulan yatırım ve altyapı desteği sağlayacağını, ayrıca Ürdünlü 10 bin gencin de Katar'da istihdam edileceğini belirtmişti.

Ürdün, yıl başından bu yana büyük bir zam furyasıyla karşı karşıya kaldı. Hani el-Mulki hükümetinin ekonomi politikaları sorunlara yol açmış, temel ihtiyaç maddeleri ve hizmet sektöründe yaşanan zamlar, yerel piyasadaki en popüler gıda maddesi ekmeğe kadar uzanmıştı. Yüksek oranlı fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekerken, son olarak tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Ürdün Başbakanı Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi sonucu istifa etmiş, Kral Abdullah ise ertesi gün Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Ürdün'ün içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yollarını aramak için 11 Haziran'da Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) üst düzey yöneticilerin katılımıyla Mekke'de düzenlenen zirvede Ürdün'e 2,5 milyar dolarlık ekonomik yardım yapılması kararlaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Istihdam Katar Ürdün

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