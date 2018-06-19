DOHA (AA) - Katar, Ürdünlü gençlere 10 bin kişiyi istihdam etme kararı nedeniyle iş vaadinde bulunan dolandırıcıların kurbanı olmama uyarısında bulundu.
Katar'ın Amman Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 bin kişilik istihdam fırsatını sahtekarlık için kullanmak isteyenlere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
Haber sitelerinde ve sosyal paylaşım platformlarında Katar'da iş verme merkezi olarak reklam yapan bazı tarafların ülkede karşılığı olmadığı aktarılan açıklamada, Ürdün ve Katar hükümetleri arasında oluşturulacak ortak komite ile devlet kurumlarında görevlendirilecek Ürdünlülerin iş talepleriyle ilgilenileceği kaydedildi.
Katar bu ay içinde yaptığı açıklamayla Ürdün'de turizm ve altyapı projelerini kapsayan 500 milyon dolar değerinde yatırım yapacağını, başkent Doha'da 10 bin Ürdünlü genci istihdam edeceğini duyurmuştu.
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