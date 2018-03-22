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Katar'dan yeni "terör listesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 04:31 | Son Güncelleme

Katar, 19 kişi ve 8 kuruluştan oluşan yeni terör listesini açıkladı

DOHA (AA) - Katar yönetimi, aralarında Yemen merkezli bir dernek ile Sina Vilayeti örgütünün de olduğu 19 kişi ve 8 kuruluşu "terör listesine" aldı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Terörle Mücadele Komitesinin internet sayfasından yayımladığı yeni terör listesinde, 11'i Katar, 2'si Suudi Arabistan, 4'ü Mısır ve 2'si Ürdün vatandaşı 19 kişi yer aldı. Söz konusu kişiler arasında, daha önce ABD Hazine Bakanlığı ile Katar'a abluka uygulayan ülkelerin terör listesine aldığı Abdurrahman Umeyr Raşid en-Nuaymi öne çıktı.

Kurum bazında ise Yemen "El-İhsan" Yardım Derneği, DEAŞ Sina Vilayeti ve Katar merkezli 6 kuruluş terör listesine dahil edildi.

Katar, 12 Temmuz 2017'de, ABD ile terörle mücadele alanında mutabakat zaptı imzalamıştı.

Söz konusu liste, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Temmuz 2017'de çıkardığı terörle mücadele kanunu gereğince hazırlanan ilk bağımsız liste olma özelliği taşıyor.

Katar daha önce de yine aynı kanun gereğince ancak Terörün Finansmanıyla Mücadele Merkezine üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen eylemin bir parçası olarak terör listesi yayımlamıştı.

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Katar terör listesi

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