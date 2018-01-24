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Katar'dan "Zeytin Dalı Harekatı"na destek

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 03:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Katar Savunma Bakanı Atiyye, Milli Savunma Bakanı Canikli ile telefonda Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü

DOHA (AA) - Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Atiyye mevkidaşı Canikli'yi telefonla aradı.

Görüşmede, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili gelişmeler ele alındı.

İki ülke arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yapan Atiyye'nin, Türkiye'nin "terörle mücadele" çabalarına destek verdiklerini belirttiği kaydedildi.

(AA)

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