DOHA (AA) - Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Atiyye mevkidaşı Canikli'yi telefonla aradı.
Görüşmede, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili gelişmeler ele alındı.
İki ülke arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yapan Atiyye'nin, Türkiye'nin "terörle mücadele" çabalarına destek verdiklerini belirttiği kaydedildi.
(AA)
Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar
Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı
Soçi kongresine katılacaklar belli oldu! İşte o liste
Üniversiteli Berfin'in katili kendini 'falda çıktı' diye savundu
ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz
Ölümden kaçış! İşte kurtarılan köyden ilk fotoğraflar
Korkunç! 'Tornavidayı saplarken zevk alıyordu'
Öldükten 3 ay sonra dirildi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum