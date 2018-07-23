"Katar'ın amacı BAE ile krizi tırmandırmak değil"

BAE'nin, UAD'ye yapılan şikayetle ilgili olarak Katar'la herhangi bir diplomatik müzakere içine girmediğini belirten Hâtır, "Katar, diplomatik çözüme başvurdu ancak meyvesini alamadı. Bu nedenle başka paralel yollara başvurdu. Diplomatik süreç hala mevcut ancak hukuki süreç de önemli." diye konuştu.

Ülkesinin, Katar vatandaşlarına yapılan ayrımcılık nedeniyle 11 Haziran 2018'de UAD'de BAE aleyhine dava açtığını hatırlatan Hâtır, BAE'nin yalnızca Katar vatandaşlarıyla yetinmediğini Katarlılarla ilişki kuran kendi vatandaşlarına karşı da ayrımcılık uyguladığını belirterek bu uygulamaların tümünün davanın bir parçası olduğunu aktardı.

-UAD'nin kararı bağlayıcı

UAD'de alınacak kararın, bağlayıcı olduğuna dikkati çeken Hâtır, "Karar bağlayıcıdır. Çünkü BAE, 'Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye imza atmıştır." dedi.

Hâtır, şunları kaydetti:

"Neden BAE? Neden diğer ablukacı ülkeler değil? Bu şekilde sürekli sorulan bir soru var. Bu, belirli bir devleti hedef alan politik ve taraflı bir adım değil. Tamamen hukuki ve teknik nedenlerden dolayı. 'Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 22. maddesi, UAD'de dava açmaya izin veriyor. Katar ve BAE de BM'de kabul edilen bu anlaşmaya taraf."

Suudi Arabistan ve Bahreyn'in aynı sözleşmeyi imzaladığına ancak anlaşmazlığın çözüme kavuşturulamaması durumunda konunun UAD'ye taşınmasına izin veren 22. maddeye çekince koyduğuna işaret eden Hâtır, BAE'nin ise bu maddeye herhangi bir çekince koymadığı için alınan kararın bu ülkeyi bağladığını vurguladı.