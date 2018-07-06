Katar'ın lehine verilen karar için iptal talebi

LAHEY (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) geçen ay Katar'ın lehine verdiği, söz konusu ülkelerin Chicago Sözleşmesine (Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi) uymadıklarına yönelik kararın iptali için Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) ortak başvuruda bulunduğu bildirildi.

UAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, ICAO'nun üç ülkenin yolcu uçaklarının serbest geçişini düzenleyen Chicago Sözleşmesi'ne uymadığına yönelik verdiği kararın bu ülkeler tarafından kabul edilmediği ve iptal edilmesi talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, üç ülkenin, ICAO'nun konu ile ilgili karar verme yetkisinin olmadığı ve bunun adil yargılamanın temel ilkelerine aykırı olduğu gerekçesi ile başvuru yaptıkları ifade edildi.

ICAO geçen hafta, Chicago Sözleşmesi'ne uyulmadığına yönelik üç ülke aleyhine karar vermişti.

Katar, söz konusu ülkelerin Katar'a havadan abluka uygulayarak ayrımcılık yaptığına ve bunun da Chicago Sözleşmesi’ne aykırı olduğu gerekçesi ile üzerindeki hava koridorunun tamamen açılması talebiyle ICAO'ya başvuruda bulunmuştu.