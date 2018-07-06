Katar'ın lehine verilen karar için iptal talebi

LAHEY (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) geçen ay Katar'ın lehine verdiği, söz konusu ülkelerin Chicago Sözleşmesine (Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi) uymadıklarına yönelik kararın iptali için Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) ortak başvuruda bulunduğu bildirildi.
UAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, ICAO'nun üç ülkenin yolcu uçaklarının serbest geçişini düzenleyen Chicago Sözleşmesi'ne uymadığına yönelik verdiği kararın bu ülkeler tarafından kabul edilmediği ve iptal edilmesi talebinde bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, üç ülkenin, ICAO'nun konu ile ilgili karar verme yetkisinin olmadığı ve bunun adil yargılamanın temel ilkelerine aykırı olduğu gerekçesi ile başvuru yaptıkları ifade edildi.
ICAO geçen hafta, Chicago Sözleşmesi'ne uyulmadığına yönelik üç ülke aleyhine karar vermişti.
Katar, söz konusu ülkelerin Katar'a havadan abluka uygulayarak ayrımcılık yaptığına ve bunun da Chicago Sözleşmesi’ne aykırı olduğu gerekçesi ile üzerindeki hava koridorunun tamamen açılması talebiyle ICAO'ya başvuruda bulunmuştu.
Bahreyn de "bölgedeki sivil uçuş hareketlerini tehlikeye attığı" iddiasıyla Katar hakkında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) suç duyurusunda bulunmuştu.
Katar, Körfez ülkelerinin ablukayla alakalı yasa dışı uygulamaları ve ihlalleri nedeniyle BAE aleyhine UAD'de dava açtığını duyurmuştu.
UAD'den yapılan açıklamada da Katar'ın, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme'nin BAE tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle divana başvurduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, Katar'ın, halkının BAE'den sınır dışı edildiği, ülkeye alınmadığı, hava sahası ve limanların halkına kapatıldığını iddia ederek, BAE'yi ayrımcılıkla suçladığı ifade edilmişti.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
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