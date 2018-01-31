Katar'ın resmi haber ajansı QNA'ya siber saldırı düzenlenmesi

QNA sitesi, 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayınlamıştı. Açıklamalar kısa bir süre içinde medyada geniş bir şekilde yer almıştı.

Katar merkezli Al Jazeera kanalının haberine göre, Atiyye, QNA'nın internet sitesine siber saldırı düzenlenmesinden sorumlu devleti kovuşturmakta gevşek davranmayacaklarını söyledi ancak herhangi bir ülke ismi vermedi.

Bundan birkaç saat sonra açıklama yapan Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, QNA'nın siber saldırıya uğradığı ve yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, medya organlarından bu açıklamaları dikkate almamalarını talep etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan basını başta olmak üzere Ortadoğu'daki basın yayın organları yalanlamaları dikkate almayarak siber saldırı girişimini Katar aleyhine bir kampanyaya dönüştürmüştü.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise 25 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, medya üzerinden ülkesini hedef alan bir kampanya olduğunu belirterek, "Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor ancak burada Katar'ı hedef alan bir kampanya olduğu açık ve biz de buna karşı koyacağız." demişti.

Bakanlık ayrıca, açıklamaların yalanlanmasına rağmen bazı basın organları tarafından kullanılmaya devam etmesini kınayarak, söz konusu yayınlara devam eden basın kuruluşlarının Körfez ülkeleri arasındaki birlik ve bütünlüğe darbe vurduğuna dikkati çekmişti.